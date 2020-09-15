5 самых популярных профессий среди поступающих в профтехи в Украине

Министерство образования Украины обнародовало перечень самых распространенных специальностей среди абитуриентов в учреждения профессионального образования в 2020 году.
Первая пятерка выглядит так:
- водитель автотранспортных средств;
- повар;
- электрогазосварщик;
- кондитер;
- парикмахер.
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Наименее популярными в 2020 году стали специальности машинист трубоукладчика, прокатчик горячего металла и контроллер пищевой продукции.
Распространенность той или иной профессии также зависит от региона.
— Например, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях одними из самых востребованных является штукатур и парикмахер. А на юге — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — поступающие предпочитают профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.
Важным фактором остается уровень экономической развитости области, а также наличие локальных бизнесов.