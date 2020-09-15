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Факты / Украина

5 самых популярных профессий среди поступающих в профтехи в Украине

Министерство образования Украины обнародовало перечень самых распространенных специальностей среди абитуриентов в учреждения профессионального образования в 2020 году.

Первая пятерка выглядит так:

  • водитель автотранспортных средств;
  • повар;
  • электрогазосварщик;
  • кондитер;
  • парикмахер.

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Наименее популярными в 2020 году стали специальности машинист трубоукладчика, прокатчик горячего металла и контроллер пищевой продукции.

Распространенность той или иной профессии также зависит от региона.

— Например, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях одними из самых востребованных является штукатур и парикмахер. А на юге — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — поступающие предпочитают профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.

Важным фактором остается уровень экономической развитости области, а также наличие локальных бизнесов.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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