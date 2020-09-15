Бюджет 2021: расходы на лечение топ-чиновников увеличат до 1 млрд грн

Государственное управление делами просит в бюджете на 2021 год увеличить расходы на медицину для топ-чиновников, выделив 1 млрд грн.

Это более чем на 200 млн грн больше, чем в 2020 году.

Почти половину средств, а именно 482 млн грн, предлагают выделить больнице Феофания, которая является одним из четырех медучреждений, которые оказывают такие услуги.

За счет программы, на финансирование которой просят 1 млрд грн, получают медицинскую помощь лица, охраняемые государством, народные депутаты, члены Кабмина, работники Офиса президента, аппарата ВРУ и других государственных органов.

Читайте: Рост ВВП, расходов на медицину и зарплат: главные показатели госбюджета 2021

Другим медицинским учреждениям, а именно Научно-практическому центру профилактической и клинической медицины и поликлинике №2, предлагают финансирование на сумму 332,9 млн грн.

Для Центра превентивной медицины бюджетным запросом предусмотрено 20,5 млн грн.

Известно, что в 2022 году также прогнозируют расходы на медицину на уровне 1 млрд грн по этой же программе, а в 2023 — до 1,1 млрд грн.

Бюджет на 2020 год

Во время внеочередного заседания 14 сентября Кабмин одобрил проект закона о госбюджете на 2021 год. Верховная Рада должна принять его до 1 декабря, до 1 октября парламентарии должны внести все правки.

В Минфине бюджет называют реалистичным и сбалансированным. Документ предусматривает рост доходов на 9,4%, а расходов — на 5,1%.

Источник: StateWatch