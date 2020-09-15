Киев и еще 19 областей не готовы к смягчению карантина.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные Министерством здравоохранения Украины.

Так, Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы смягчать карантин .

Во время ежедневного брифинга глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что он провел селекторное совещание с мэрами областных центров.

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Разговор длился 2,5 часа, а целью было убрать политические аспекты.

— Мы договорились по множеству позиций, что именно будем делать. Я готов инициировать эти изменения в постановление правительства. Со своей стороны, мэры городов поддержали, что мы не должны проводить массовые мероприятия, необходим контроль в транспорте и на рынках. Они предложили другой режим работы школ и детских садов, — отметил Степанов.

Украинские парламентарии изменили график работы на пленарной неделе с 15 по 18 сентября из-за распространения коронавирусной инфекции.

Решение поддержали 264 народных депутата.

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова на Согласительном совете было принято решение работать в карантинном режиме: во вторник и четверг — с 10.00 до 12.00, с 12.00 до 12.30 — перерыв, после этого до 15.00.

— В среду мы работаем по обычному графику. В пятницу мы работаем так: утром час вопросов к правительству, после этого — в 12.00 — пленарное заседание, с 12.00 до 12.30 — перерыв, дальше работаем до 13.00, — отметил Разумков.

У мера Харькова Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус и воспаление легких.

— Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет, — отметил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, за сутки зафиксировали 2 905 новых случаев Covid-19.

Всего, по состоянию на 15 сентября, в Украине 159 702 больных коронавирусом.

За сутки умерло 53 украинца, в общем 3 264 человек. Выздоровело 1 267 пациентов.