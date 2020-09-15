В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появились группы, которые учат людей правильно нападать на женщин, поощряют людей делиться своими историями об изнасиловании и тому подобное.

На это обратили внимание многие активисты и начали свою борьбу.

Таких открытых призывов к насилию над женщинами, наверное, никогда не было за все время существования интернета. Но правила отдельных мессенджеров и соцсетей сейчас помогают делиться подобной информацией.

Факты ICTV рассказывают, почему такие каналы могут функционировать и как им противодействуют.

Первые звоночки

Ряд каналов, которые рассказывали о методах насилия над женщинами, появились в информационном пространстве стран СНГ. Очень быстро они набрали несколько тысяч подписчиков.

Но вместе с популярностью среди “целевой аудитории”, они привлекли внимание известных женщин-блоггеров.

— Пока вы в женском чате обсуждаете трендовый маникюр или столовый набор, ничтожества мужского пола делятся советами, как побить и изнасиловать женщину. Практическими советами и историями, — написала в Instagram пользователь Ксюша Манекен.

К своему посту она добавила ряд скриншотов из подобных сообществ, контент которых по меньшей мере шокирует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксюша Манекен (@maneken007) 26 Авг 2020 в 2:09 PDT

Интернет-сообщество не сидело, сложа руки, и начало писать жалобы на эти группы. Довольно быстро их закрывали, но это не мешало создавать резервные каналы и распространять информацию там.

Киберполиция ведет активную борьбу с такими каналами и просит сообщать о них.

— В случае выявления гражданами подобных групп в интернете необходимо обратиться в Департамент Киберполиции по форме обратной связи на сайте, по электронной почте callcenter@cyberpolice.gov.ua, по номеру 0-800-50-51-70 или звонком на спецлинию 102 , — сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Только факт того, что подобные сообщества могли функционировать в соцсетях вызывает ряд опасений. Если подобное не будет наказываться, то не исключено, что в дальнейшем в более или менее свободном доступе появятся и более страшные группы.

Причины появления

Понятно, что подобному контенту в социальных сетях или мессенджерах, которые позволяют создавать сообщества, не место. Тем не менее, их администраторы находят слабые места в правилах, что и дает возможность держать такие группы “на плаву”.

Например, администрация Telegram не принимает запросы по закрытым группам, поскольку они считаются частной и неприкасаемой собственностью.

С одной стороны — это правильно. Ведь людей не должны осуждать за их взгляды, какими бы радикальными они ни были. Украинские критики власти часто пишут, что готовы “прийти в Верховную Раду с автоматом”.

Но вряд ли кто-то из них действительно возьмет в руки оружие и пойдет расстреливать народных депутатов.

С другой стороны — с сообществами, где дают практические советы по тому, как совершать преступления, нужно бороться. Независимо от того, какие ценности пропагандируют те или иные мессенджеры, соцсети.

Самое удивительное, что часть контента с советами насильникам появилась в Instagram, где обычно активно борются с таким контентом.

Но когда пост с советами о том, как отслеживать очередную “жертву” несколько дней висит в соцсети, возникает вопрос о том, как подобное вообще допускают.

И частично эти “ошибки” соцсетей отражают наше общество. В комментарии Фактам ICTV психолог Роман Мельниченко заявил, что на преступления людей толкает ряд факторов.

— Что людей толкает к преступлениям? То, как устроено общество, как в нем все работает. Есть уровни травматизации людей с самого детства. Они растут в плохих материальных условиях, плохой социальной среде, плохих экономических системах, коррумпированных системах. Сегодня психологи точно знают, что устройство общества (например, тираническое), экономическая бедность, негативное социальное окружение порождают людей, которые больше склонны к насилию, — говорит он.

Касается это, пожалуй, и случая с соответствующими группами в Telegram.

Под особым вниманием граждан было сообщество в Telegram, название которого мы не будем публиковать. Очень быстро пользователи Twitter, которые часто делились скриншотами из него, якобы нашли имена и данные ее администраторов.

Ими якобы оказались двое мужчин из России, однако доказательств у пользователей касательно их причастности до сих пор нет.

Не первый случай

Подобный контент — не новинка для интернета. Особенно в так называемом даркнете давно можно найти и советы по изнасилованию и объявления о продаже наркотиков, оружия и даже людей.

И даже то, что это просочилось в Telegram — не должно бы так сильно шокировать людей.

Конечно, подобные сообщества ставят цель побудить людей к совершению насильственных действий.

— Нужно понимать, что подобное существовало всегда. То есть это не что-то новое, просто в Telegram его нашли. Есть форумы, на которых такое всегда обсуждалось и обсуждается до сих пор. Конечно, это подталкивает людей к преступлениям. Лидер египетской школы Ислама издал книгу о том, как правильно бить женщину. Чтобы ничего не повредить, но болезненно наказать. То есть насилие присутствует в нашей культуре на всех уровнях, которые мы можем себе представить, — рассказывает Мельниченко.

Склонность к преступному образу жизни и насилию может формироваться с детства. Если бедность и преступность — все что видит ребенок, то и представление мира будет соответствующим.

В общем, чем больше плохих примеров человек видел смолоду, тем больше шансов, что он будет повторять их во взрослом возрасте.

— Исследование, которое проводили около 10 лет назад параллельно в Лондоне и Лос-Анджелесе, ставило цель показать, какие люди больше склонны к насилию. Оказалось, если мужчины до 25 лет, не попадали в тюрьму, ничего не нарушали, то риск преступлений у них падает на 90%. До 21 года — на 50-60%. Получается, что молодые мужчины больше склонны к насилию, в том числе сексуальному. Затем это исследование уточнили и увидели, что не все молодые мужчины склонны к насилию, а только те, которые растут в плохих районах и условиях, — говорит психолог.

И сейчас планировать преступления или искать советы по ним как никогда просто. Мы просто не обращали на них должного внимания. И, пожалуй, продолжим так делать.

Удачная борьба

Пользователи, которые активно противодействовали деятельности подобных сообществ, как правило, добивались того, что их быстро блокировали. Но это не препятствовало их администраторам.

Так, 23 августа одно из таких сообществ создало новую закрытую группу.

Конечно, это вызвало еще большее возмущение, ведь канал, где открыто призывают бить “жертв чем-то тяжелым по голове”, не должен быть ни в одном мессенджере или соцсети.

Для многих создание резервов, после блокировки основных сообществ стало “точкой кипения”. Люди начали обращаться в правоохранительные органы, чтобы те способствовали блокированию подобных групп.

29 августа на сайте Киберполиции появилось сообщение о действиях департамента из-за обращения о закрытии каналов в мессенджерах, участники которых пропагандируют насилие.

— Специалисты Киберполиции провели тщательную проверку по указанной информации. По результатам мониторинга, в указанных гражданами группах информации о насилии над женщинами не выявлено. Проанализированные ресурсы не имеют отношения к удаленному каналу в мессенджере, содержащему противозаконный контент. Они похожи только по названию, но — противоположные по смыслу, — сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Сейчас трудно сказать, правильно ли отреагировала полиция, ведь содержание во многих резервных пабликах до сих пор не известно. Возможно, в них действительно не было ничего инкриминирующего.

Кроме того, правоохранители обнаружили два канала в Telegram, которые действительно распространяли информацию о совершении насилия над женщинами, но передали информацию о них в РФ.

— Департаментом Киберполиции во время мониторинга сети интернет выявлены два Telegram-канала, с помощью которых осуществлялось распространение публикаций на тему насилия над женщинами. Сейчас они заблокированы администрацией мессенджера. Во время проверки работники Киберполиции установили возможных администраторов Telegram-каналов. Это — два человека, жители Российской Федерации. По каналам Интерпола указанную информацию передали правоохранительным органам РФ для соответствующего реагирования, — сообщили в Киберполиции.

Сейчас не известно, совершали ли правоохранительные органы РФ какие-то меры относительно установленных администраторов сообществ.

Главное — как минимум один из авторов таких пабликов “сдался” и решил извиниться перед всеми пользователями. Для него это была лишь злая “шутка” и попытка стать популярным.

— Мне очень жаль, что кого-то мой канал сильно напугал. Простите меня. Я просто хотел хайпануть. Сейчас я вам все это говорю от чистого сердца. Мне страшно и это и так ударило по моей психике. Больше такого никогда не будет. Мне нужно было вам выговориться и открыть эту правду, — написал якобы админ одного из каналов.

Но этого, видимо, не достаточно, ведь уже создали его копии, где делятся ужасными вещами. Там публикуют фото будущих жертв, а потом рассказывают, как все прошло, делятся опытом.

Конечно, их до сих пор отслеживают неравнодушные граждане, но ряда неравнодушных вряд ли хватит.

— Общество должно брать ответственность и решать проблемы, накопившиеся в глубине, а не просто закрыть канал в Telegram. Но, конечно, полиция их должна закрывать и искать тех, кто за ними стоит, — говорит Мельниченко.

Если правоохранители никоим образом не будут реагировать на них, то можно предположить, что этот контент будет “гулять” сетью и все больше людей будут превращаться из добропорядочных граждан в злоумышленников.

В один день это все не исчезнет, ​​но чем больше внимания мы будем обращать на подобные группы и сообщать о них правоохранителям, тем меньше их будет.

И может, когда-нибудь наше общество дорастет до того, чтобы не только бороться с “монстрами”, но и не создавать их.

Владислав Бомбела