Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 15 сентября в Киеве обнаружили еще 285 больных Covid-19.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 11 киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 283 человек.

Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 17 714.

Заболели:

171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет;

106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;

4 девочки от 6 до 17 лет;

4 мальчика от 1 года до 15.

Заболели также 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. В общем коронавирус победил 5 385 жителей Киева.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: