Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 15 сентября в Киеве обнаружили еще 285 больных Covid-19.
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 11 киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 283 человек.
Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 17 714.
Заболели:
- 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет;
- 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;
- 4 девочки от 6 до 17 лет;
- 4 мальчика от 1 года до 15.
Заболели также 17 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. В общем коронавирус победил 5 385 жителей Киева.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.