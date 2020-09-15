В Украине с 2021 года изменятся условия поступления в учреждения высшего образования. МОН предлагает проект документа для общественного обсуждения.

В частности, предлагается семь основных изменений:

Все категории абитуриентов, которые имеют хотя бы один сертификат ВНО и украинский документ о среднем образовании, выданный с применением фотополимерных технологий, смогут подавать заявления через электронные кабинеты. Зачисление через электронный кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи абитуриента. Увеличение регионального коэффициента до 1,03 (1,05 соответственно для специальностей с особой поддержкой). Для поступления в магистратуру заведение сможет увеличить вес балла по профессиональным испытаниям, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%, а в правилах приема устанавливать минимальное значение испытаний и конкурсного балла для поступления на то или иное конкурсное предложение. Заявления абитуриентов, зачисленных на бюджет, предлагается автоматически исключать из конкурса на все другие предложения, кроме случаев, когда они планируют учиться более чем в одном учебном заведении. Впервые предлагается ВНО по украинскому языку и литературе сдавать в двух уровнях: только по языку или по языку и литературе. Результаты ВНО по языку использовать для поступления на большинство специальностей, а для гуманитарных специальностей — ВНО по языку и литературе. В то же время результаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов использовать для поступления на все специальности. Из-за утверждения стандарта высшего образования для второго (магистерского) уровня образования по специальности Право установлены ограничения для поступления на магистратуру на эту специальность — с 2021 года это смогут сделать только выпускники, завершившие обучение на бакалавриате по специальности Право или Международное право.

Среди других изменений — проведение основного этапа вступительной кампании в июле 2021 года.

Правила прийому до ЗВО з 2021

Все замечания по проекту МОН принимает до 30 сентября 2020 года.

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Новые правила ГИА с 2021

В школах со следующего года вводят еще один экзамен для выпускных классов – по математике.

Ученики будут сдавать его в рамках Государственной итоговой аттестации.

Фото: УЦОЯО