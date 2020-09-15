В Украине с 2021 года изменятся условия поступления в учреждения высшего образования. МОН предлагает проект документа для общественного обсуждения.
В частности, предлагается семь основных изменений:
- Все категории абитуриентов, которые имеют хотя бы один сертификат ВНО и украинский документ о среднем образовании, выданный с применением фотополимерных технологий, смогут подавать заявления через электронные кабинеты.
- Зачисление через электронный кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи абитуриента.
- Увеличение регионального коэффициента до 1,03 (1,05 соответственно для специальностей с особой поддержкой).
- Для поступления в магистратуру заведение сможет увеличить вес балла по профессиональным испытаниям, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%, а в правилах приема устанавливать минимальное значение испытаний и конкурсного балла для поступления на то или иное конкурсное предложение.
- Заявления абитуриентов, зачисленных на бюджет, предлагается автоматически исключать из конкурса на все другие предложения, кроме случаев, когда они планируют учиться более чем в одном учебном заведении.
- Впервые предлагается ВНО по украинскому языку и литературе сдавать в двух уровнях: только по языку или по языку и литературе. Результаты ВНО по языку использовать для поступления на большинство специальностей, а для гуманитарных специальностей — ВНО по языку и литературе. В то же время результаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов использовать для поступления на все специальности.
- Из-за утверждения стандарта высшего образования для второго (магистерского) уровня образования по специальности Право установлены ограничения для поступления на магистратуру на эту специальность — с 2021 года это смогут сделать только выпускники, завершившие обучение на бакалавриате по специальности Право или Международное право.
Среди других изменений — проведение основного этапа вступительной кампании в июле 2021 года.
Все замечания по проекту МОН принимает до 30 сентября 2020 года.
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Фото: УЦОЯО