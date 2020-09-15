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Факты / Украина / Политика

Не помню этого знакомства: Фокин прокомментировал слова внучки Марии

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин не помнит, когда именно внучка Мария познакомила его с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

— Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином.

Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до (приглашения в ТКГ, — Ред.). Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента, – подчеркнул Фокин.

Заявление внучки

Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария утверждает, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, после чего Фокин вошел в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Назначение Фокина

Президент Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Фокин был премьер-министром Украины, работал с 23 октября 1990 до 1 октября 1992 года.

Источник: Гордон

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