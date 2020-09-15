В школах Ивано-Франковска, который находится в красной карантинной зоне, с 21 сентября начинается обучение для начальных классов, с 28 — для остальных учеников.

За соответствующее решение на внеочередном заседании сессии Ивано-Франковского городского совета проголосовали 32 депутата.

К депутатам обратились представители родительской общественности, которые просили обеспечить для детей очную форму обучения в школах и открыть детские сады.

Читайте: Несмотря на красную зону: Ивано-Франковск откроет детсады и школы

Горсовет решил с 15 сентября продолжить поэтапное восстановление работы детских садов.

— С 21 сентября — обеспечить работу начальных школ для учащихся 1-4 классов. С 28 сентября — обеспечить работу школ для учащихся 5-9 и 10-11 классов. Ответственность за состояние здоровья положить на родителей или лиц, их заменяющих. Решение является обязательным для исполнения на территории Ивано-Франковского городского совета, — говорится в решении сессии.

Национальной полиции также рекомендуют воздержаться от привлечения к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с решением горсовета.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковск остается в красной карантинной зоне до 28 сентября.

Ранее мэр города Руслан Марцинкив заявил о намерении с 14 сентября открыть детсады, школы обязали учить учеников дистанционно.