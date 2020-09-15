Нужны доказательства: Венедиктова о деле с взяткой для нардепа Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело о возможной взятке помощнику народного депутата Александра Юрченко.
Она до сих пор не получила материалы дела, в котором обвиняют Юрченко в получении взятки. Об этом Ирина Венедиктова заявила с трибуны Верховной Рады.
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— Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юристы, — заявила Венедиктова.
Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.
— Хочу сообщить, что вчера получила письмо от руководства НАБУ по подозрению без материалов уголовного производства. Мы готовы изучить материалы уголовного производства, если будет достаточно оснований сообщить о подозрении — я это сделаю и сообщу, — заявила она.
Генпрокурор говорит, что НАБУ прислало ей письмо с подозрением, но без материалов уголовного производства.
Дело Юрченко
13 сентября стало известно, что НАБУ объявило о подозрении помощнику нардепа Александра Юрченко.
Якобы он получил взятку за правки в законопроект, связанного с бытовыми отходами.
Детективы готовят подозрения еще нескольким лицам, в частности нардепам.
Нардеп Олександр Качура сообщил, что Олександр Юрченко добровільно Напишіть заяву про вихід з Фракції Слуга народу до вирішенню ситуации з хабарем помічника.