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Факты / Украина / Политика

Об “отношениях” с РФ еще очень рано говорить — Зеленский

После аннексии Крыма и ведения военных действий на Донбассе между Украиной и Россией не может быть отношений.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с главой Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене 15 сентября.

— Мы потеряли это слово. И потеряли значение этого слова между нашими странами, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, сложно говорить об отношениях после 14 тыс. погибших и сложной ситуации в двух регионах страны.

— Я пока что не нашел слова о том, что между нами, — добавил президент Украины.

Диалог между странами начался, о чем свидетельствует возвращение 140 украинцев домой, однако о формировании отношений пока говорить очень рано.

Ситуация на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг возможность повторения на Донбассе ситуации, которая сложилась в Приднестровье и Абхазии.

По его словам, “замороженного конфликта” на Донбассе не будет.

В то же время он опасается внутреннего конфликта на территории так называемых ЛНР и ДНР.

Фото: Офис президента

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