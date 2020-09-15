Шесть секторов в выигрыше: как коронавирус повлиял на экономику и бизнес

Пандемия 2020 изменила приоритеты в мировой экономике и общественных отношениях. Ученые КПИ проанализировали, как будет меняться глобальный рынок и повседневная жизнь в Европе и Украине.

Обнаружены новые возможности для шести секторов мировой экономики, которые уже в течение последних 5-6 месяцев получили значительный толчок для развития, исходя из особенностей запросов людей и бизнеса в настоящее время и в ближайшем будущем.

В частности, рост наблюдается в аграрном секторе, в индустрии органической пищи, в технологиях дистанционной работы в бизнесе, образовании, виртуальном туризме и развлечениях.

В теле-медицинской диагностике, в области искусственного интеллекта, интеллектуальных роботов, технологий обработки больших объемов данных и телекоммуникаций, в зеленой энергетике, в системах утилизации и вторичной переработки отходов.

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В международной кооперации труда Украины может быть активным соучастником каждого из этих мегатрендов.

В частности, за время действия карантинных мер в Украине наблюдался рост:

в 1,5-2 раза аутсорсинговых услуг украинских IТ компаний;

на 20% -30% иформационно-развлекательных онлайн сервисов;

на 40% -60% онлайн-ритейла и сектора курьерской доставки;

на 40% -50% онлайн образовательных и игровых платформ;

на 60% 70% онлайн платформ для организации и проведения вебинаров, телеконференций, платформ для проведения тренировок,;

на 40% -60% фармацевтической отрасли.

Пандемия существенно ослабит старые сектора экономики, основанные на низкоквалифицированной рабочей силе и старых технологиях.

За последние полгода уже значительные убытки понесли турагентства, логистика и транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес, индустрия досуга и гостеприимства, а также большое количество секторов промышленного производства (за исключением сельского хозяйства).

Госбюджет 2021

14 сентября проект государственного бюджета Украины на 2021 было направлено на рассмотрение Кабмина.

Минфин назвал проект бюджетом возможностей для развития.

Главными задачами госбюджета на следующий год являются борьба с коронавирусом, медицина и социальная сфера, в частности, повышение минимальной заработной платы и увеличение помощи пенсионерам.

Источник: Мировой центр данных