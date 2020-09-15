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Факты / Украина / Политика

Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью внесения залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1,5 млн грн залога.

Его подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды, которое было совершено должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что применение меры пресечения может быть обжаловано в течение пяти дней.

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По информации САП, помощник депутата выступал посредником в получении $13 тыс. за внесение предложений в законопроект, касающийся переработки твердых бытовых отходов.

Также его подозревают в подстрекательстве в предоставлении $200 тыс. неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов.

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