15 сентября Верховная Рада будет работать в пленарном режиме. Заседание откроется традиционно в 10.00. Первый вопрос — внесение изменений в повестку дня четвертой сессии.

Также нардепы должны проголосовать о внесении в повестку дня проекта заявления по ситуации в Республике Беларусь.

На первое чтение вынесены три президентских законопроекта, которые определены как неотложные:

относительно совершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (№3553);

о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины о праве следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве (№3915);

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий (№3851).

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Кроме того, Рада повторно рассмотрит с предложениями президента изменения в законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Порядок денний Ради 15 вересня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сейчас нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий действующего созыва парламента.

По его словам, также не стоит в ближайшее время ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров.