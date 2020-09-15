В госбюджет поступили 1,11 млрд грн от приватизации гостиницы Днепр.
В заключение соглашения понадобилось почти два месяца, сообщили в Фонде государственного имущества Украины.
— Начиная с момента объявления результатов торгов, победитель и средства проходили проверку компетентными органами на соответствие требованиям действующего законодательства, — пояснили в Фонде.
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После получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил средства в госбюджет.
С начала года Фондом проведено 1 548 аукционов на общую сумму почти 2 млрд грн.
Продажа отеля Днепр
Фонд государственного имущества Украины в конце июля провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО Гостиница Днепр.
Отель продан за 1 млрд 111 млн грн.
Объект выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн, но уже в первом туре торгов цена выросла почти в 10 раз — до 711 млн грн.
Источник: Фонд государственного имущества