У мера Харькова Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус и воспаление легких.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

— Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет, — отметил Сидоренко.

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Он добавил, что говорил с Кернеском в понедельник, 14 сентября, в больнице.

Состояние Геннадия Кернеса остается стабильно тяжелым.

Кернес в коме

Информацию о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом начала появляться в СМИ еще в начале сентября.

Позже медиа публиковали материалы об ухудшении состояния городского головы из-за того, что он не появлялся на публике.

14 сентября СМИ сообщили, что якобы Кернес впал в кому.

Но пресс-служба Харьковского городского совета опровергла эту информацию.