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Факты / Украина / Общество

Украина готова к производству вакцины против Covid-19 – Зеленский

Украина готова к массовому производству вакцины против коронавируса после того, как вещество разработают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Австрию 15 сентября.

— В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия, — отметил Владимир Зеленский.

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Зеленский выразил надежду, что вакцина против коронавируса будет готова уже в 2021 году.

Вакцина против коронавируса

Ранее в Минздраве рассказали, какие группы населения первыми получат вакцину против коронавируса в рамках инициативы COVAX.

Она будет поставляться людям, которые находятся в группе риска. Сюда относятся украинцы, которые болеют сопутствующими заболеваниями, сердечно-сосудистыми или сахарным диабетом.

В списке граждан, которых также сразу же обеспечат спасительным веществом, сотрудники медицинской и образовательной сфер.

Источник: Офис президента

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