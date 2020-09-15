Украина готова к массовому производству вакцины против коронавируса после того, как вещество разработают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Австрию 15 сентября.

— В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия, — отметил Владимир Зеленский.

Читайте: Украина рассчитывает на вакцину от Covid-19 для 20% населения — Степанов

Зеленский выразил надежду, что вакцина против коронавируса будет готова уже в 2021 году.

Вакцина против коронавируса

Ранее в Минздраве рассказали, какие группы населения первыми получат вакцину против коронавируса в рамках инициативы COVAX.

Она будет поставляться людям, которые находятся в группе риска. Сюда относятся украинцы, которые болеют сопутствующими заболеваниями, сердечно-сосудистыми или сахарным диабетом.

В списке граждан, которых также сразу же обеспечат спасительным веществом, сотрудники медицинской и образовательной сфер.