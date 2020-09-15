Украина требует от ООН новых санкций против РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал мировое сообщество расширить санкции против России из-за так называемых местных выборов в Крыму.

Он проинформировал Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша и членов Совбеза ООН о проведении псевдовыборов на аннексированных территориях Крыма и Севастополя, сообщили в постоянном представительстве Украины при ООН.

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— Украина призывает иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и усилить политико-дипломатическое давление, в том числе путем расширения санкций, — заявил Кислица.

Так называемые выборы являются продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Так называемые выборы в Крыму

13 сентября в аннексирована Крыму устроили так называемые дополнительные выборы депутата в российский парламент Крыма, а также депутата Симферопольского городского совета.

Дополнительные выборы назначили из-за досрочного прекращения полномочий депутатов, избранных по избирательным округам.

Источник: Постоянное представительство Украины при ООН