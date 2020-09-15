В Украине могут появиться новые правила военной службы

Верховная Рада меняет правила военной службы. Предлагают провести реформу в военных комиссариатах и ​​превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

15 сентября на заседании парламента за законопроект №3553 проголосовало 226 депутатов.

Законом предлагается создать учет резервистов, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно.

Для тех, кто будет нарушать это требование, предусмотрены штрафы в размере от 510 до 850 грн, а за повторное нарушение от 850 до 1 700 грн.

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Согласно закону, за нарушение мобилизационной подготовки хотят штрафовать на 1 700 или 3 400 грн для граждан и на от 3 400 до 5 100 грн для должностных лиц. При повторной неявке, штраф будет вдвое больше.

За умышленную порчу или потерю военно-учетных документов грозит штраф от 510 до 850 грн, а при повторных случаях — от 850 до 1 700 грн.

Законопроект проголосован в первом чтении.

Новый вид военной службы

Генеральный штаб ВСУ хочет осуществлять призыв резервистов без объявления мобилизации.

Сейчас обсуждается новый вид военной службы по призыву среди резервистов сроком до шести месяцев.

Это касается лиц, которые заключили контракт с боевыми военными частями о прохождении службы в военном резерве.