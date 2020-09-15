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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 15 сентября: онлайн-трансляция

15 сентября в Верховной Раде должны проголосовать три неотложных президентских законопроекта и должны подготовить заявление по ситуации в Беларуси.

Нардепы будут работать в пленарном режиме. Заседание откроется традиционно в 10.00.

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Также Рада повторно рассмотрит, с предложениями президента, изменения в законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Законопроект о госбюджете 2021

14 сентября на внеочередном заседании Кабмин принял законопроект О Государственном бюджете Украины на 2021. До 15 сентября документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Ключевыми приоритетами бюджета противодействие пандемии коронавируса, повышение минимальной зарплаты, помощь пенсионерам старше 75 лет и доступная медицина.

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