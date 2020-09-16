16 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 162 660 украинцев, за сутки — 2 958 новых случаев.
Умерли от вируса 3 340 человек, за сутки — 76 граждан.
Выздороветь удалось 72 234 пациентам, за сутки — 1 514.
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Всего в Украине провели почти 2 млн тестов методом ПЦР.
Самая сложная ситуация с коронавирусом во Львовской (17 430 случаев), Харьковской (13 432 случая) и Черновицкой (12 493 случая) областях.
Коронавирус в регионах страны
- В Винницкой области — 4 976 (+89);
- В Волынской области — 6 504 (+76);
- В Днепропетровской области — 3 539 (+109);
- В Донецкая области — 2 180 (+26);
- В Житомирской области — 4 543 (+73);
- В Закарпатской области — 8 829 (+73);
- В Запорожской области — 2 591 (+88);
- В Ивано-Франковской области — 11 677 (+167);
- В Кировоградской области — 934 (+5);;
- В Киевской области — 7 207 (+128);
- Во Львовской области — 17 430 (+187);
- В Луганской области — 653 (+33);
- В Николаевской области — 2 171 (+57);
- В Одесской области — 10 277 (+284);
- В Полтавской области — 1 307 (+54);
- В Ровенской области — 10 707 (+72);
- В Сумской области — 2 640 (+87);
- В Тернопольской области — 10 004 (+380);
- В Харьковской области — 13 432 (+272);
- В Херсонской области — 702 (41);
- В Хмельницкой области — 4 133 (+75);
- В Черновицкой области — 12 493 (+99);
- В Черкасской области — 2 739 (+51)
- В Черниговской области — 2 922 (+76).
Города, где люди тщательно соблюдают самоизоляцию
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус 15 сентября
По статистике коронавируса в Украине 15 сентября, в стране фиксировался резкий рост количества больных Covid-19, за сутки — 2 905 новых случаев.
За время пандемии вирус подтвердили у 159 702 украинцев.
Всего умерли от болезни 3 264 человека, выздороветь удалось 69 543 гражданам страны.