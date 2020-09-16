16 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 162 660 украинцев, за сутки — 2 958 новых случаев.

Умерли от вируса 3 340 человек, за сутки — 76 граждан.

Выздороветь удалось 72 234 пациентам, за сутки — 1 514.

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Всего в Украине провели почти 2 млн тестов методом ПЦР.

Самая сложная ситуация с коронавирусом во Львовской (17 430 случаев), Харьковской (13 432 случая) и Черновицкой (12 493 случая) областях.

Коронавирус в регионах страны

В Винницкой области — 4 976 (+89);

В Волынской области — 6 504 (+76);

В Днепропетровской области — 3 539 (+109);

В Донецкая области — 2 180 (+26);

В Житомирской области — 4 543 (+73);

В Закарпатской области — 8 829 (+73);

В Запорожской области — 2 591 (+88);

В Ивано-Франковской области — 11 677 (+167);

В Кировоградской области — 934 (+5);;

В Киевской области — 7 207 (+128);

Во Львовской области — 17 430 (+187);

В Луганской области — 653 (+33);

В Николаевской области — 2 171 (+57);

В Одесской области — 10 277 (+284);

В Полтавской области — 1 307 (+54);

В Ровенской области — 10 707 (+72);

В Сумской области — 2 640 (+87);

В Тернопольской области — 10 004 (+380);

В Харьковской области — 13 432 (+272);

В Херсонской области — 702 (41);

В Хмельницкой области — 4 133 (+75);

В Черновицкой области — 12 493 (+99);

В Черкасской области — 2 739 (+51)

В Черниговской области — 2 922 (+76).

Города, где люди тщательно соблюдают самоизоляцию

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус 15 сентября

По статистике коронавируса в Украине 15 сентября, в стране фиксировался резкий рост количества больных Covid-19, за сутки — 2 905 новых случаев.

За время пандемии вирус подтвердили у 159 702 украинцев.

Всего умерли от болезни 3 264 человека, выздороветь удалось 69 543 гражданам страны.