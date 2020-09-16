Во время сделки по приватизации отеля Днепр, украинский банк Січ кредитовал его покупателя. Об этом говорится в сообщениях финансовых учреждений, опубликованных в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Покупателем госимущества выступило ООО Смартленд. Сумма кредита не раскрывается, однако известно, что она будет составлять менее 50% от стоимости самого банка.

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Напомним, что банк Січ был основан в 2011 году. По состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк Сич занимал 36-е место среди действующих в стране банков. Его стоимость оценивается в 1 941 млрд грн.

Также напомним, что сделка по продаже отеля Днепр признана самым успешным примером приватизации государственного имущества. На торгах сумма в несколько раз превысила начальную стоимость отеля и составила 1,1 миллиарда гривен. Сделка была признана законной всеми соответствующими государственными ведомствами, а вырученные средства переведены в госбюджет Украины.

После приватизации кроме привычных для туристов вещей, в отеле Днепр также создадут номера для профессиональных киберспорстменов, тренировочные зоны, залы для игроков и др.

Источник: kp.ua