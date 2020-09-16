На модернизованных мощностях автомобильного гиганта — Запорожского автомобильного завода будут производить презентабельный купе-кроссовер Renault Arkana. Черная полоса украинского автопрома позади – в Запорожье заявляют, что готовы наращивать объемы производства при гарантированном европейском качестве.

Renault Arkana — кроссовер 2019 года от компании Renault. Автомобиль ожидаем на украинском рынке, поскольку за достаточно доступную цену автолюбители смогут получить максимально современную машину со свежим дизайном, экономичными двигателями и полным приводом в старшей комплектации. Специально для украинских дорог Renault Arkana имеет отличный клиренс в 205 мм, стальную защиту мотора, усиленные амортизаторы и большой багажник.

На ЗАЗ уверены в коммерческом успехе новинки, поскольку автомобиль предоставляет владельцу максимум современных опций. Чтобы соответствовать высоким требованиям Groupe Renault, в Запорожье провели масштабную модернизацию производственных мощностей завода и внедрили систему контроля качества производства Alliance Production Way (APW), в соответствии с которой автомобили группы Groupe Renault производятся по всему миру.

Renault Arkana – это французский претендент на идеальный семейный автомобиль по доступной цене. Кроссовер создан на модернизированной платформе В0, знакомой нам по Renault Duster. На украинском рынке Renault Arkana оснащается абсолютно новым турбодвигателем TCe150 с объемом 1,33 л турбо (150 л. с., крутящий момент – 250 Nm) и бензиновым атмосферным двигателем SCe114, объемом 1,6 л (мощность 114 л. с., крутящий момент – 156 Nm).























Хорошие новости от ЗАЗ: презентабельный кроссовер Renault Arkana будут производить в Запорожье / 6 фотографий

В паре с ними будет предлагаться механическая трансмиссия или вариатор. Полный привод будет доступен как с механической коробкой переключения передач, так и с вариатором. Производитель заявляет достаточно скромный расход топлива: на трасе — 6,1 л на 100 км, в режиме городских пробок – 9,1 л на 100 км. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 10,5 с.

Среди приятных опций — подогрев руля, передних и задних сидений, климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, аудиосистема Bose с восьмью динамиками и сабвуфером. Кросовер доступен с картой-ключом с дистанционным запуском. Цена новинки стартует от 467,9 тыс. грн.

Производство Renault Arkana — первый проект такого уровня в Украине после длительного перерыва. У Запорожского автомобилестроительного завода многолетний опыт работы с такими гигантами отрасли, как Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. На ЗАЗ считают, что партнерство с Groupe Renault открывает новый этап в украинском автомобилестроении. На предприятии гордятся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя.

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— Сегодня предприятие располагает всеми техническими возможностями, чтобы обеспечить высокие стандарты качества автомобилей Renault и их соответствие ожиданиям автолюбителей в Украине. Верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный в Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью. Мы рассматриваем запуск производства моделей Renault как начало возрождения украинского автомобилестроения — стратегической отрасли, которая обеспечивает поступления в бюджеты всех уровней и создает рабочие места, — комментирует событие председатель правления ПАО ЗАЗ, Николай Евдокименко.

ПАО Запорожский автомобилестроительный завод — крупнейший производитель легковых автомобилей. Предприятие также имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей, автобусов малого и среднего класса. За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 млн единиц автомобильной техники.

Groupe Renault занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. С 2017 года Groupe Renault — мажоритарный акционер АВТОВАЗ и собственник бренда LADA. Также компания является частью Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

К слову, команда Renault DP World F1 официально подтвердила информацию о возвращении в Формулу-1 испанского пилота Фернандо Алонсо.

Источник: Delo.ua