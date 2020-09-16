Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области Новые Яриловичи, где находятся паламникы-хасиды.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что такие ограничительные меры ввели из-за распространения коронавирусной болезни.

В то же время в МВД отметили, что сейчас хасиды, которые находятся на пункте пропуска Новые Яриловичи, не оставляют попыток попасть в Украину. Однако они обеспечены продуктами питания и медикаментами.

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Хасиды на белорусско-украинской границе

По состоянию на утро среды около тысячи хасидов пытались попасть в Украину через госграницу с Беларусью Новые Яриловичи в Черниговской области.

Каждый год они едут в Умань на празднование иудейского нового года Рош-ха-Шана. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса Украина запретила въезд иностранцам до 28 сентября.