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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 16 сентября в Киеве обнаружили еще 356 новых больных Covid-19.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 070.

За время пандемии от вируса умер 291 киевлянин, за сутки — восемь человек. Выздороветь удалось 5 519 жителям Киева, за сутки — 134 пациентам.

Кто заболел за сутки:

  • 184 женщины — от 18 до 76 лет;
  • 139 мужчин — от 18 до 83 лет;
  • 15 девочек — от 2 до 15 лет;
  • 18 мальчиков — от 1 до 16 лет.

В больницы столицы попали 38 пациентов, остальные — лечатся дома.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:

  • Дарницком районе — 74;
  • Днепровском районе — 66;
  • Деснянском районе — 45.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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