По состоянию на 16 сентября в Киеве обнаружили еще 356 новых больных Covid-19.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 070.

За время пандемии от вируса умер 291 киевлянин, за сутки — восемь человек. Выздороветь удалось 5 519 жителям Киева, за сутки — 134 пациентам.

Кто заболел за сутки:

184 женщины — от 18 до 76 лет;

139 мужчин — от 18 до 83 лет;

15 девочек — от 2 до 15 лет;

18 мальчиков — от 1 до 16 лет.

В больницы столицы попали 38 пациентов, остальные — лечатся дома.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 74;

Днепровском районе — 66;

Деснянском районе — 45.

Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: