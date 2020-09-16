По состоянию на 16 сентября в Киеве обнаружили еще 356 новых больных Covid-19.
Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 070.
За время пандемии от вируса умер 291 киевлянин, за сутки — восемь человек. Выздороветь удалось 5 519 жителям Киева, за сутки — 134 пациентам.
Кто заболел за сутки:
- 184 женщины — от 18 до 76 лет;
- 139 мужчин — от 18 до 83 лет;
- 15 девочек — от 2 до 15 лет;
- 18 мальчиков — от 1 до 16 лет.
В больницы столицы попали 38 пациентов, остальные — лечатся дома.
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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:
- Дарницком районе — 74;
- Днепровском районе — 66;
- Деснянском районе — 45.
Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.