МАУ запускает новые международные рейсы — направления

Авиакомпания МАУ предлагает пассажирам после прекращения ограничений для иностранцев с 1 октября ряд стыковочных рейсов, а также добавляет новые рейсы.

В частности, запускаются новые международные рейсы:

Киев – Брюссель – Киев,

Киев – Дюссельдорф – Киев,

Киев – Лондон – Киев,

Киев – Прага – Киев,

Киев – Баку – Киев.

Кроме того, МАУ предлагает стыковочные рейсы через Киев из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каир, Баку, Ереван, Стамбул, Тель-Авив.

Из Дубая, Каира, Баку, Еревана через Киев — в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авив, Стамбул.

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Из Тель-Авива и Стамбула через Киев — в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Амстердам, Дубай, Ереван, Баку.

Помимо этого, авиакомпания предлагает варианты стыковок через Киев собственными или партнерскими рейсами по Украине.

В частности, из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авива и Стамбула предлагаются рейсы через Киев в Харьков, Львов, Херсон, Одессу, Днепр, из Дубая, Каира, Баку, Еревана – через Киев в Харьков, Львов, Одессу, Днепр.

К конце августа МАУ отменила рейсы на восьми направлениях, а также сократила их частоту на семи направлениях.

Такое решение компания приняла в связи с ограничением въезда иностранцев в Украину, так как в сумме общего текущего пассажиропотока МАУ процент перевозимых иностранцев составляет около 60%.