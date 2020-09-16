В Киеве будут реставрировать мост имени Патона через Днепр.

Распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко 15 сентября.

Согласно распоряжению, реставрацию моста Патона должны закончить до 31 декабря 2025 года. Заказчиком работ определен КП Киевавтодор, их будут проводить за бюджетные средства.

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Мост Патона построили в 1953 году. В то время, это был самый большой в мире цельносварной мост. В нем все швы выполнены с помощью автоматической сварки.

Мост — важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с левым берегом столицы.

Критическое состояние моста

Институт стальных конструкций имени Шимановского в прошлом году признал состояние моста Патона критическим.

Коррозия уничтожила толщину металла нижнего пояса моста. Она уменьшилась до 5 мм, хотя должна быть 14 мм.

Реставрация предусматривает восстановление физико-механических и эксплуатационных свойств моста, а не просто его чистку и покраску.