Отопительный сезон в Киеве в 2020 году может начаться досрочно, поскольку все теплосети прошли техническую подготовку и готовы к началу работы.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что технически город уже готово к пуску тепла в сеть.

— Специалисты коммунального предприятия Киевтеплоэнерго осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено, — сказал Кличко.

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Глава города заявил, что Киев готов оказать необходимую помощь ОСМД и другим жилым объединением, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

— Призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура, — добавил Кличко.

Начало отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине ежегодно начинается ориентировочно 15 октября. Отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8°С.