Фактически с первых минут дороги видны последствия апрельского пожара — крупнейшей за всю историю Чернобыльского заповедника. Обугленные деревья на 66 тыс. га вокруг. Это почти четверть всей зоны отчуждения. Вместе с лесом огонь поглотил десять брошенных поселков, уникальное архитектурное наследие Полесья.

Радиацию разбросало пятнами, дозиметр местами показывает превышение нормы в 20 раз.

Огонь остановили в нескольких километрах от ЧАЭС, и, по словам специалистов, даже при худшем сценарии, новый саркофаг бы ни загорелся, поскольку окружен несколькими сотнями квадратных метров сплошного бетона.

Тем не менее, огонь затронул печально известный рыжий лес. Руководитель радиологического центра Чернобыля показал на карте загрязненные радиацией участки, которые горели больше всего.

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По всей зоне отчуждения расположены 39 датчиков радиационного загрязнения, которые сигнализируют о пункте наблюдения. За данными сотрудники составляют радиационный прогноз. Когда в апреле бушевал пожар, именно эта система помогла пожарным избежать превышения дозы облучения.

В то же время в зоне активно испытывают новые средства обнаружения огня. На днях протестировали беспилотник, который может осматривать леса с высоты, а также телевизорную систему, которая способна фиксировать пожар на расстоянии до 5 км. Но дает ли это гарантии, что беда не повторится? Вероятность того, что следующий пожар лет после 7-8 состоится, таки, есть.

Не обошлось без последствий в зоне отчуждения и для туризма. В прошлом году Чернобыль посетили рекордные 124 тыс. туристов, 80% из которых иностранцы. Немалую роль в этом сыграл известный сериал.

Тур в Чернобыль стоит в среднем 1200 грн.

Но сегодня город-призрак постепенно растворяется в истории. Дома разрушаются, а некоторые улицы уже вообще не отличишь от леса. Легендарный город гибнет не только от времени, этому способствуют еще и вандалы, которые, как правило, оказываются в зоне нелегально.

В последнее время Чернобыль все больше превращается в бренд. Как туристический, так и научный. Здесь делают исследования, строят солнечные батареи и планируют устанавливать промышленные объекты.чорнобил

Аварию на Чернобыльской атомной станции считают наиболее масштабной техногенной катастрофой человечества. История Чернобыля – это не только экологическая катастрофа, это история ликвидаторов, которые положили свое здоровье, пытаясь уберечь мир от последствий, и история людей, которые вынуждены были покинуть свои дома на три дня, а в итоге никогда туда не вернулись.

Чернобыльская станция производила десятую часть электроэнергии Украины. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1.23 на 4 энергоблоке Чернобыльской станции произошел взрыв, полностью разрушивший реактор.

Во время планового отключения реактора на 20 секунд резко подскочило напряжение, что привело к тепловому взрыву. Радиационный выброс был в 300 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы.