Треть украинцев боится заболеть коронавирусом — опрос

45% украинцев считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, являются оптимальными.
23% считают их слишком мягкими, а 18% — наоборот слишком жесткими, говорится в соцопросе Рейтинга.
В компании заметили, что с апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие. В то же время растет число тех, кто считает меры слишком жесткими.
Читайте: 2 958 новых случаев коронавируса: в Украине не улучшается эпидситуация
61% оценивая риски от эпидемии говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания.
29% украинцев больше боятся заболеть Covid-19.
В опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face).
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 года.
Украинцы боятся бедности
За время карантина украинцы стали меньше бояться заражения коронавирусом, но увеличился страх бедности. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus, проведенного 2 сентября.
Такое соотношение социологи объясняют тем, что Covid-19 перестал быть чем-то мифическим. У трети респондентов среди знакомых или близких есть люди, которые переболели.
Источник: Рейтинг