Треть украинцев боится заболеть коронавирусом — опрос

45% украинцев считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, являются оптимальными.

23% считают их слишком мягкими, а 18% — наоборот слишком жесткими, говорится в соцопросе Рейтинга.

В компании заметили, что с апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие. В то же время растет число тех, кто считает меры слишком жесткими.

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61% оценивая риски от эпидемии говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания.

29% украинцев больше боятся заболеть Covid-19.

В опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 года.

Украинцы боятся бедности

За время карантина украинцы стали меньше бояться заражения коронавирусом, но увеличился страх бедности. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus, проведенного 2 сентября.

Такое соотношение социологи объясняют тем, что Covid-19 перестал быть чем-то мифическим. У трети респондентов среди знакомых или близких есть люди, которые переболели.

Источник: Рейтинг