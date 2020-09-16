Низких ставок по кредитам недостаточно для поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Доступные кредиты необходимо внедрять вместе с эффективной программой агрострахования. Об этом заявил эксперт, советник по стратегическому планированию президента Ukrainian Agribusiness Club Владимир Лапа.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что программу Доступные кредиты 5-7-9% планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

— Мы положительно относимся к этой инициативе. Разумеется, для тех, кто пострадал от засухи, правильно было бы сделать ставку кредитования ноль, потому что люди потеряли урожай … Но все равно расходы придется понести дополнительно, например, арендную плату. Поэтому расширение этой программы — это одна часть поддержки, которая, по моему мнению, была бы совершенно правильной в этой ситуации, — сказал Владимир Лапа.

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Он добавил, что аграрии понесли расходы во время посева озимых и весенней обработки, однако из-за засухи потеряли урожай и не получают доходы, соответственно не смогут выплачивать кредиты с любой ставкой.

— Это значит, что компенсации кредитной ставки или распространение программы в данном случае уже недостаточно. Речь должна идти о введении эффективных программ сельскохозяйственного страхования в Украине. Чтобы аграрии не просто получали бесплатный кредит, который все равно не из чего отдавать за отсутствия доходов, а чтобы аграрии могли возмещать потери за счет страхования в случае потери посевов, — отметил эксперт.

Владимир Лапа добавил, что агрострахование является одним из базовых инструментов государственной поддержки фермеров практически во всех странах мира. Такие программы действуют на государственном уровне и на практике эффективные, когда возмещение страхового платежа составляет от 50% до 78-80%.

— Нам хочется верить, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде в ближайшее время, и я думаю, что все без преувеличения ассоциации сельхозпроизводителей поддерживают эту инициативу. Учитывая масштабы проблем в текущем году, было бы правильно начать работу таких программ уже в следующем году, — сообщил Владимир Лапа.

К слову, в программе Доступные кредиты предусмотрены инструменты, которые должны обеспечить доступность кредитов для украинского бизнеса.

Источник: UNN