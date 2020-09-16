Заседание Верховной Рады традиционно начнется в 10.00. До 16.00 нардепы будут работать в сессионном зале, а затем — в комитетах, фракциях и группах.

В повестке дня предусмотрено как рассмотрение законов в первом и втором чтении, так и ряд документов, требующих ратификации.

Среди других важных законов, в первом чтении рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

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Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, а также внесение изменений в некоторые законодательные акты об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

Верховная Рада ІХ созыва вернулась с каникул и открыла четвертую сессию 1 сентября. Согласно календарному плану, парламент будет работать в режиме пленарных заседаний 10 недель.

Несмотря на частые слухи о возможном роспуске Рады, спикер Дмитрий Разумков считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

По его словам, пока нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий.