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Факты / Украина

3 584 — за сутки: в Украине новый антирекорд коронавируса

3 584 новых случая за сутки. Такая статистика распространения коронавируса в Украине по состоянию на 17 сентября.

Общее количество инфицированных составило 166 244.

Из них за день умерли 60, а с начала эпидемии – 3 400 пациентов.

При этом выздоровели в целом 73 913 человек, а за сутки — 1 589 украинцев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Регионы, где лучше всего соблюдают самоизоляцию:

  • Львов – 18,32%;
  • Киев – 17,85%;
  • Черновцы – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус 16 сентября

За вчерашний день, 16 сентября, в Украине тестирование подтвердило коронавирус у 2 958 человек, а в целом инфицированы 162 660 украинцев.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Тернопольской области (380), в Киеве (356), в Одесской (284) и Харьковской областях (272).

В результате осложнений от Covid-19 умерли за день 76 пациентов, при этом выздоровели 1 514.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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