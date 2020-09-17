3 584 новых случая за сутки. Такая статистика распространения коронавируса в Украине по состоянию на 17 сентября.

Общее количество инфицированных составило 166 244.

Из них за день умерли 60, а с начала эпидемии – 3 400 пациентов.

При этом выздоровели в целом 73 913 человек, а за сутки — 1 589 украинцев.

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Регионы, где лучше всего соблюдают самоизоляцию:

Львов – 18,32%;

Киев – 17,85%;

Черновцы – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус 16 сентября

За вчерашний день, 16 сентября, в Украине тестирование подтвердило коронавирус у 2 958 человек, а в целом инфицированы 162 660 украинцев.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Тернопольской области (380), в Киеве (356), в Одесской (284) и Харьковской областях (272).

В результате осложнений от Covid-19 умерли за день 76 пациентов, при этом выздоровели 1 514.