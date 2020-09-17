3 584 новых случая за сутки. Такая статистика распространения коронавируса в Украине по состоянию на 17 сентября.
Общее количество инфицированных составило 166 244.
Из них за день умерли 60, а с начала эпидемии – 3 400 пациентов.
При этом выздоровели в целом 73 913 человек, а за сутки — 1 589 украинцев.
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Регионы, где лучше всего соблюдают самоизоляцию:
- Львов – 18,32%;
- Киев – 17,85%;
- Черновцы – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Ивано-Франковск – 15,38%.
Коронавирус 16 сентября
За вчерашний день, 16 сентября, в Украине тестирование подтвердило коронавирус у 2 958 человек, а в целом инфицированы 162 660 украинцев.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Тернопольской области (380), в Киеве (356), в Одесской (284) и Харьковской областях (272).
В результате осложнений от Covid-19 умерли за день 76 пациентов, при этом выздоровели 1 514.