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Факты / Украина

6,7 млн украинцев узнают о Covid-19 от Минздрава и Института когнитивного моделирования — Google

Объявления Министерства здравоохранения об опасности коронавирусной болезни демонстрировались в интернете больше всех других информационных ресурсов.

Об этом сообщается в презентации, которую прислала компания Google. Коммуникационную поддержку Минздрава в период пандемии осуществляет команда Института когнитивного моделирования.

С апреля информационные сообщения от Минздрава по коронавирусу демонстрировались в 92% случаев в запросах пользователей. Они охватили потребности 6,7 млн украинцев.

— Информирование населения об угрозах Covid-19 было одним из приоритетных в министерстве и главной задачей для Института когнитивного моделирования.

Благодаря этому украинцы ежедневно узнавали о том, как обезопасить себя от инфицирования коронавирусом, как проявляется болезнь и читали актуальную статистику по регионам, — отметил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

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Самыми популярными запросами пользователей в интернете стали ковид 19, ковид украина и статистика ковида в Украине.

Также сообщение Минздрава выбирали во время поисков информации о симптомах коронавирусной болезни и ситуации с Covid-19 в регионах.

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