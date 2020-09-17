Родители смогут выбирать денежную помощь или пакет малыша — Минсоцполитики

В Украине родители смогут принимать на выбор монетизированную помощь или пакет малыша.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов.

По его словам, в будущем родители смогут выбирать в онлайн режиме пакет малыша или принять монетизированную помощь на карту.

Однако в Слуге народа заявляли, что идея с монетизацией пакета малыша не оправдала себя. По словам Лебедцова, должно пройти некоторое время, чтобы это понять.

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Также замминистра предположил, что в Украине могут действовать две программы: пакет малыша и финансовая поддержка на карту.

Создание интернет-платформы для монетизации пакета малыша будет инициировано Минсоцполитики Украины.

17 сентября Верховная Рада может вернуть одноразовую натуральную помощь семьям после рождения ребенка в виде Пакета малыша.

К слову, средства, которые получили малообеспеченные семьи и одинокие матери в период карантина, останутся у них, несмотря на проведенные перерасчеты.