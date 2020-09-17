Отказ Укрзализныци от графиковых перевозок в пик агросезона может сорвать экспортные обязательства производителей и Украины в целом. Об этом сообщает 24 канал.

Издание напоминает, с 18 сентября Укрзализныця прекращает действие договора о перевозке грузов по расписанию движения маршрутных поездов. Причиной стало расследование АМКУ по жалобе крупнейших металлургических компаний. АМКУ посчитал графиковые перевозки таковыми, что создают неравные условия для собственников грузов. При обычных перевозках отправитель не может влиять на сроки доставки и обслуживается в порядке очереди. Это провоцировало дефицит вагонов в разгар сезона, который приходится на 4 квартал. В прошлом году УЗ предложила перевозки по фиксированному графику. Новая услуга принесла компании дополнительно около 207 млн грн прибыли и существенно ускорила отправку грузов.

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Движение по расписанию маршрутных поездов соответствует концепции точной железной дороги (Precision Scheduled Railroading), которую внедряют железные дороги мира, в частности США и Канады. По итогам октября-декабря 2019 года, в Украине доля графиковых перевозок в общем объеме транспортировки зерна составила 37%. При этом доля маршрутизации зерновых в странах-конкурентах достигает 70%.

— По сравнению с развитыми странами уровень маршрутизации в Украине очень низкий. Из-за этого производители проигрывают конкуренцию на глобальном рынке в скорости и стоимости перевозок. В этом контексте отказ от графиковых перевозок — алогичное и антинаучное решение, — сообщает издание.

В прошлом маркетинговом году графиковые перевозки повысили прогнозированность использования подвижного состава, сократили дефицит вагонов и в целом позитивно сказались на пропускной способности железной дороги. Сейчас же АМКУ поставил под угрозу перевозки и вынуждает производителей в разгар сезона в экстренном порядке диверсифицировать логистику.

Расследование АМКУ и вынужденное решение Укрзализныци может привести к срыву экспортных поставок Украины, что негативно скажется на всей экономике, пишет 24 канал. АПК — ключевой отправитель грузов железной дорогой. Доля аграрного экспорта во всех валютных поступлениях в страну составляет 40%. В прошлом году Украина заняла второе место в мире по экспорту зерновых в мире ($9,6 млрд). Дальнейший рост сдерживается ограничениями в надежном, быстром и точном транспортировании продукции к морским портам.

К слову, Укрзализныця не будет продавать билеты на 6 станциях красной зоны карантина. В список попали станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.