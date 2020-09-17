На лечении в Германии в клинике Шарите городского главы Харькова Геннадия Кернеса настояли его близкие.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

— Сам Кернес не хотел покидать Украину и ехать на лечение в Германию, но под давлением близких и родственников он на это согласился, — сказал Сидоренко на брифинге.

По его словам, такое решение приняли после ухудшения состояния Кернеса во вторник.

— Во вторник произошло ухудшение здоровья. Мы это признаем. Но настаиваем на том, что все разговоры, все слухи и сплетни о коме, отеке мозга и инсульте – не более чем фейки, которые запускаются специально… Ухудшение врачи связывает с ранением, которое Геннадий Кернес получил 28 апреля 2014 года… Covid-19, к сожалению, спровоцировал не только воспаление легких, но и обострение последствий того выстрела, — сказал Сидоренко.

Он утверждает, что угрозы жизни Кернеса нет, хотя его состояние остается стабильно тяжелым.

— Перелет на самолете Геннадий Кернес перенес абсолютно нормально, что может свидетельствовать о том, что состояние его здоровья не такое плохое, как утверждают некоторые “дружелюбные” паблики, иначе бы врачи не согласились на его транспортировку… Насколько я понимаю, сейчас жизни Кернеса ничего не угрожает, — сказал Сидоренко.

Он сообщил, что лечение оплачивает сам Кернес, но затруднился точно ответить на вопрос, кто оплачивал перелет, предположив, что это сделали родственники.

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По его словам Сидоренко, лечение Кернеса за границей не повлияет на планы по его выдвижению на пост городского головы.

— У блока Кернеса Успешный Харьков нет другого кандидата кроме Геннадия Адольфовича, — сказал Сидоренко.

Он также напомнил, что в соответствии с законодательством, кандидат, баллотирующийся от партии, не обязан подавать документы на регистрацию лично – это может сделать уполномоченный представитель политсилы.

Болезнь Кернеса

16 сентября, около 21.50, самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

У Кернеса подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких. 10 сентября его госпитализировали в 17-ю городскую больницу Харькова.

В начале сентября начала появляться информация, что Кернес заболел коронавирусом.