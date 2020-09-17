Доверие — ключ ко всему: Александр Богуцкий об истории и ценностях Фактов ICTV

18 сентября программе Факты ICTV исполняется 20 лет. Телевизионный проект прошел долгий путь от первых выпусков к статусу одного из самых популярных новостных ресурсов Украины, авторитетного издания и кузницы профессионалов.

К юбилею президент StarLightMedia Александр Богуцкий рассказал об истории Фактов и принципах работы издания.

— Александр Андреевич, расскажите, пожалуйста, о том, как создавались Факты в далеком 2000 году?

— Если возвращаться в 2000 год, то надо понимать, что ресурс создали люди, которые знали друг друга до этого не один год.

Мы с Николаем Княжицким были знакомы, он работал в журналистике, я работал в музыкальной сфере, продюсировал группу.

До работы на ICTV мы с ним вели передачу на СТБ Актуальная камера.

Когда в 2000 году наши акционеры купили ICTV и решили создать новый современный украинский телеканал, они предложили работать над этим мне вместе с коллегами, с Михаилом Павловым, Оксаной Дыхнич.

К работе мы пригласили тех, кого знали, кто на тот момент работал на СТБ. Так в нашей команде появилась Елена Фроляк.

Позже появилось много других людей, которых мы имели возможность пригласить в новый проект с чистой страницей и с видением путей развития.

— Какими вы видели Факты с самого начала?

— Факты создали удивительное сочетание наших представлений о том, какой должна быть эта страна, о том, каких героев показывать, о том, что в наших новостях будут люди, которые стараются своими действиями, своей работой, своими мыслями, своими мечтами укреплять эту страну.

Мы с самого начала показывали людей, глядя на которых хочется жить. И в этом контексте, несомненно, выросло целое поколение, которое видит Фроляк, видит нашу заставку и понимает, что им хочется жить.

— На кого вы ориентировались при создании Фактов?

— Тогда как раз в США было соревнование между CNN и Fox News. Fox News попытался быть ярче, у него появился красный цвет и более динамичная подача новостей.

На тот момент BBC для нас был слишком консервативным. Украина строилась, мы хотели показывать в своих новостях лучшие практики или лучшие решения, или эти горячие глаза людей, которые верят, что можно построить страну.

— Каким был первый выпуск Фактов? Волновались ли вы?

— Мы все волновались. Вела Фроляк. Я точно помню, что он получился очень хороший, динамичный, без лишних проблем.

У нас были технические тренировки, как говорится, теневой эфир. Но опыт Елены позволил нам сделать эту передачу идеальной.

— В какой момент вы поняли, что Факты — это бренд и программа, которая решает реальные проблемы людей?

— Вы знаете, нельзя говорить, что кто-то создал бренд Факты. Это точно совокупность коллективного труда, идей, которые были у наших акционеров, которые прямо говорили о том, что должна быть современная журналистика, открытая журналистика, новые подходы.

Кирпич к кирпичу, камень к камню, лопата за лопатой, шаг за шагом. Это все строилось друг за другом.

То есть мы представляли себе страну, которую хотели видеть. Многие из нас видели или кто участвовал в Революции студентов, например, на граните, когда казалось, что из таких романтических идеалов могут в результате появиться конкретные решения.

Приятно, когда ты понимаешь, что каждый выпуск Фактов смотрит 1,5-2 млн человек, это люди, которые разделяют твои ценности и верят в то, что мы делаем.

Все хотят быть успешными, все хотят быть номером один. У нас есть это невероятное чувство гордости за результаты своей работы, когда ты видишь Факты — телепрограмму номер один украинского телевидения.

— Какой была работа Фактов во время Революции Достоинства, войны в Донбассе? Сложно было вообще отправлять туда корреспондентов?

— Я всегда говорил тем, кто едет туда, кто ведет репортажи внутри страны, когда есть какие-то испытания, связанные с риском для жизни, для нас как для компании самый высокий приоритет — это жизнь человека.

И при малейших сомнениях журналист, который является руководителем съемочной группы, несет ответственность за сохранение жизни людей и мы, компания, ставим перед ним цель — беречь свою жизнь прежде всего.

— Каким вы видите будущее Фактов?

— Я считаю, что показателем номер один все же будет профессионализм в отборе информации. Люди слишком стали доверять различным блоггерам, стримерам.

И поэтому опыт, качество, в хорошем смысле этого слова профессия будут выделять наши новости, которым будут доверять. Доверие, с моей точки зрения, ключ ко всему.

— Поговорим о принципах работы Фактов. Каким изначально вы видели проект?

— Нам удивительно легко далось это позиционирование — ближе к людям. Это — говорить на понятном для них языке о ценностях, которые для них важны. И у нас это выходило.

И, благодаря этому, Факты стали огромной частью жизни большого количества украинцев, ведь люди 20 лет подряд приходят домой, включают новости и понимают, что что-то в их жизни не меняется. И это большая сила традиции, этого за деньги не купишь.

Факты — это новости, которые отбираются людьми, которые верят, любят эту страну.

Мы максимально сосредоточены на изготовлении новостей, на ежедневном производстве фактов, а не на рассказах о себе.

Сейчас стало модным слово видосики. Вот видосики — это не про нас. О нас нечто большее, нечто серьезнее.

— Какая атмосфера в редакции Фактов? Факты — это семья?

— Внутри редакции царит атмосфера открытости и партнерства.

Прежде всего, надо понимать, что это — не семья, а общество людей, связанных общими ценностями, представлениями о себе и о будущем, и об этой стране, где мы живем, и которую любим.

— Поговорим о Елене Фроляк? Каковы ее сильные стороны?

— Первая — профессионализм в самом широком смысле этого слова, вторая — неравнодушие. Она действительно пропускает новости через сердце, ей не все равно.

И третья — нет ничего такого, что помешало бы ей довести выпуск до конца, даже если бы на нас стена упала.

Также она — человек команды, что очень выгодно отличает среди ведущих, потому что очень часто для них важнее, в какую сторону упал локон, чем ощущение коллег из ньюзрума. Она, несомненно, очень человечная.

— Можете ли вы представить Факты без Елены Фроляк?

— Я менеджер, и я в каком-то смысле все представляю. Мы с Еленой об этом говорили. Именно ее большое количество людей хочет видеть на экранах. Она является частью жизни миллионов людей.

И, кроме того, работа в новостях все-таки — это вызов каждый день, и, поскольку Елена любит эту жизнь, то этот аргумент позволит еще очень-очень много времени не представлять Факты без Фроляк. Она точно будет их частью.

— Какова роль Фроляк в успехе Фактов?

— Она — не тренер, который стоит на скамейке и говорит записками с коллективом. Она, если надо, поедет, сделает репортажи, включение, стендап, будет работать в монтажке до ночи.

Если есть такая возможность выдать сюжет раньше, чем это сделают другие, поверьте мне, мы сделаем все для того, чтобы быть первыми.

В нашем успехе сейчас нет других составляющих: он состоит из миллиметра победы на каждом из направлений.

Мы все стремимся к лидерству. И здесь нет компромисса, потому что каждый день конкуренция растет. Но ничего: на каждый новый вызов у ​​нас есть секретный ингредиент.

Елена Фроляк — 20 лет в эфире

К 20-летнему юбилею Елены Фроляк в эфире сайт Факты ICTV снял документальный фильм, в котором рассказал об истории и главных ценностях несметной ведущей программы.