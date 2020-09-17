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Факты / Украина

Хасиды спели гимн Украины на границе с Беларусью

Хасиды-паломники на границе устроили импровизированный концерт, во время которого спели гимн Украины.

Хасиды нарядились в национальные костюмы, а также пели как украинские, так и еврейские песни. После чего несколько раз проскандировали Слава Украине!

Читайте: Почему хасиды застряли на границе и как это повлияет на отношения Украины и Израиля

К слову, паломники, которые направляются в Умань на празднование еврейского Нового года, не стали винить в сложившиеся ситуации, власти Украины. По их словам, они понимают, что неудобства произошли из-за пандемии коронавируса.

Каждый год тысячи паломников-хасидов приезжают в Умань на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году состоится 18-20 сентября.

Однако из-за пандемии коронавируса и ухудшения эпидситуации в Украины Кабмин запретил иностранцам пересекать границу. В связи с этим паломники застряли на границе.

16 сентября Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области Новые Яриловичи, где находятся паломники-хасиды.

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