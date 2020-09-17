Украинское правительство повысило порог заболеваемости для красных зон. Такое решение было принято из-за быстрого роста заболеваемости в стране.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, Кабмин утвердил правки в карантинное постановление №641, однако они еще не были опубликованы.
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Раньше, чтобы отнести район или город с населением свыше 70 тыс. человек порог должен был составлять 240 заболевших на 100 тыс. за последние 14 дней и 160 – для меньших районов и городов.
Таким образом в Украине вводится динамический порог уровня заболеваемости.
Регион к красной зоне будут относить только, когда там будет число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине.
Согласно данным Минздрава, средний уровень заболеваемости в Украине за последние 14 дней составляет 99,8 человек на 100 тыс. населения, а значит порог для отнесения территории к красной зоне повышен почти до 500 человек на 100 тыс. населения.
16 сентября Кабмин разрешил работу школ и детских садов в красной зоне карантина, однако есть определенные ограничения.
Во всех зонах будет запрещено посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляцию отправят более 50% классов.