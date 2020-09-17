Ляшко перечислил города, где больше всего госпитализировано больных с Covid-19

Больше всего госпитализированных больных с Covid-19 в Киеве, Львове и Харькове.

В Харьковской области больницы заполнены на 50%, заявил в эфире одного из телеканалов главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В самом Харькове заполненность коек составляет около 90%, а в области загруженность районных больниц составляет 10-15%.

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Последние три недели статистика стабилизировалась, однако на очень высоком уровне. За неделю, число составляет около 2 900 госпитализаций, объяснил Ляшко.

Он отметил, что сейчас в Украине количество больничных коек достаточно.

Статистика коронавируса 17 сентября

Статистика распространения коронавируса в Украине по состоянию на 17 сентября свидетельствует о существенном росте количества случаев Covid-19. За сутки зафиксировали 3 584 новых случая. 16 сентября этот показатель составлял 2 958 случаев.

Общее количество инфицированных достигло 166 244 человек. За день умерло 60 украинцев, одновременно выздоровело 1 589 человек.