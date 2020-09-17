Сейчас важно восстановить память о Холокосте — участники Kyiv Jewish Forum

Сейчас важно чтить память все погибших во время Холокоста, а также создать мемориал и музей в Бабьем Яру.
Об этом заявил председатель наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский на Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum).
— Мы должны сделать все, чтобы восстановить память о каждом человеке. Украина показывает Европе и миру, как важно восстановить память о Холокосте, — заявил Натан Щаранский.
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По мнению участников Киевского еврейского форума, это будет способствовать воспитанию толерантности в обществе, ведь проблема антисемитизма до сих пор остается актуальной.
Сейчас проект будущих мемориала и музея поддерживают международные доноры, а также украинская власть и международная еврейская община.
Киевский еврейский форум
Накануне на Киевском еврейском форуме обсудили создание мемориала Холокоста Бабий Яр.
В нем приняли участие член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, бывший президент Польши Александр Квасьневский, мэр Киева Виталий Кличко и художественный руководитель Мемориального центра Илья Хржановский.
Во время дискуссии они еще раз подчеркнули необходимость строительсва мемориала.
Источник: Киевский еврейский форум 2020