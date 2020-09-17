Темпы развития Сингапура нам только снятся: Малюська о сложностях работы в Минюсте

Министр юстиции Денис Малюська занял свой пост 29 августа 2019 года, став чиновником в правительстве Алексея Гончарука. После роспуска Кабмина он остался профильным министром уже в правительстве Дениса Шмыгаля.

В эксклюзивном интервью для Фактов ICTV глава Минюста рассказал о своей работе при разных премьерах и принципах, которыми он руководствуется на должности.

— Ситуация с двумя правительствами принципиально разная. Перед первым — стояла задача на быстрый и радикальный экономический рост, а вот текущее правительство полностью поглощено темой пандемии коронавируса. Он должен удержать экономику и пройти кризис с как можно меньшими потерями, поэтому фокус не на радикальные реформы, а на медицине, — объясняет министр.

На вопрос, комфортно ли чиновнику с новой командой, он отвечает утвердительно — да.

— У меня есть свой участок работы и он не изменился. С начала работы мне никто не мешал, поэтому условия работы для меня комфортные, — говорит Малюська.

Ситуации случаются разные, иногда бывает очень трудно, говорит министр. Однако он не считает нужным выходить за рамки своих полномочий, чтобы стать влиянием и решать вопросы “одним звонком”.

— У меня конечно есть инструменты влияния, но они делают министра влиятельным только, если ими злоупотреблять. Мы же движемся в рамках закона, поэтому просто выполняем свои обязанности, — подчеркнул политик.

Среди главных достижений на посту Малюська называет остановку системного рейдерства в Украине, запуск реформы тюрем и большую цифровизацию.

— Также мы запустили новый единый государственный реестр юридических и физических лиц, что предшественники не смогли реализовать в течение 9 лет, — отметил министр.

В целом политик говорит, что в ведомстве диджитализировали весь документооборот и продолжают этим заниматься, за счет чего Министерство качественно изменилось.

Также Денис малюська рассказал, что немного устал, ведь уже 2,5 года не был в отпуске.

— Усталость есть. Безусловно иногда хочется хоть немного отдохнуть, я уже более двух лет, даже 2,5 не был в отпуске — это сложно, но ты адаптируешься.

В отношении заработной платы чиновникам свое мнение не изменил и уверен, что вознаграждение за работу должно быть выше, так набирая кадры государство не может конкурировать с частными компаниями, поэтому правительство теряет профессиональных специалистов.

— Для того, чтобы страну реформировать радикально и быстро двигаться, нужны умные и талантливые личности, но мы не можем себе этого позволить и не можем установить адекватную заработную плату. Работаем как есть: частный сектор отбирает лучшие наши таланты и они идут из Министерства. Соответственно нам очень сложно показывать качественную и быструю работу, не имея для этого инструментов, хотя хорошая зарплата позволила бы нам экономить бюджетные средства. Поскольку в сложных ситуациях мы пользуемся услугами внешних юридических советников.

Министр уверен, что бюджетные средства можно было бы сэкономить, если бы юристы по международному праву работали в ведомстве.

— Если бы мы могли нанять в Министерство юристов которые, разбираются в международных арбитражах и могут вести дела в Стокгольме, Лондоне и Штатах самостоятельно, это сэкономило наши расходы. Но для этого нужно установить рыночные заработные платы, чего мы не можем сделать, потому темпы развития Сингапура нам только снятся.

Суркисы против Привата

По делу Суркисов и Приватбанка политик заверил, что в течение года государство ничего не будет платить, потому что продолжаются судебные процессы.

— Если Суркисы хотят решить этот вопрос должным путем, то им нужно идти цивилизованным путем — подавать нормальное исковое заявление и рассматривать его в суде первой инстанции и принимать законные решения, — отметил Малюська говоря, что положение вещей с постановлением Печерского суда это беспорядок.

Верховный суд вовремя заблокировал это решение, потому что последствия были бы ужасными, говорит министр. Речь идет не только об оттоке 10 млрд грн из Украины, но и о том, что это открыло бы “ящик Пандоры”.

— Судьи бы поняли, что так можно — проводить все без рассмотрения дела по существу и мы получили бы волну подобных решений. Для нас сейчас важно довести до конца дисциплинарное производство в отношении судьи Вовка до финального результата (дисциплинарная санкция). Только такие наказания абсурдных решений смогут изменить судебную сиситему, — уверяет Малюська.

Дело Суркисов

2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов против Приватбанка.

Речь идет об иске компаний семьи Суркисов об обязательствах Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала банка.

Теперь банк должен вернуть Суркисам $350 млн — а это почти 10 млрд грн.

Иск рассматривал судья Сергей Вовк.