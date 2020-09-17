Укрпочта отправила в принудительный отпуск 20% штата для последующей замены ими заболевших сотрудников.

О такой новой методике беспрерывной работы заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, заболевших коронавирусом сотрудников будут заменять ранее отправленными людьми в принудительный отпуск. Компания планирует отправить в отпуск 20% сотрудников из каждого подразделения.

Читайте: На Одесчине экс-чиновника Укрзализныци подозревают в завладении 100 тыс. грн из бюджета

— Когда кто-то заболевает в отделении — мы отправляем людей на тесты и на карантин, если это нужно, дезинфицируем отделение и выводим людей из отпуска, чтобы они работали. И так по всем объектам, — сказал Смелянский.

Он добавил, что карантин никак не повлиял на работу компании, и все получали пенсии вовремя.

Из-за пандемии коронавируса туристический поток в мире за полгода сократился на 65%. Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса.