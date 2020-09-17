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Факты / Украина

Укрзализныця возобновляет курсирование Интерсити+ Киев-Харьков — дата

Укрзализныця восстанавливает движение Интерсити+ Киев-Харьков. Поезд будет курсировать ежедневно с 25 сентября и будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.

— В то же время обращаем внимание пассажиров, что в связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев-Харьков будет курсировать №720/719 Киев-Харьков, — отметили в Укрзализныце.

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Поезд №720/719 будет отправляться из Киева 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова 16, 17, 19, 23 и 24 октября.

Укрзализныця не будет продавать билеты на 6 станциях

Из-за того, что ряд регионов попал в красную зону карантина, Укрзализныця с 14 сентября не будет продавать билеты из железнодорожных станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

На этих станциях будет только высадка пассажиров.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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