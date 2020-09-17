В Украине отменили обязательную плату туристического сбора для переселенцев. За законопроект №3103 проголосовали 317 нардепов.

Закон предусматривает освобождение от уплаты сбора внутренне перемещенных лиц, которые фактически пребывают в местах проживания (например, отелях).

В справке о постановке на учет переселенца должна быть информация с адресом этих мест как мест жительства или пребывания.

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Туристический сбор — это плата, которая взимается с иностранцев, граждан Украины и лиц без гражданства в месте, где они остановились.

Ранее, в соответствии со статьей 268 Налогового кодекса, из переселенцев взимали турсбор в месте, где они останавливались на ночлег. Размер ставки устанавливался органами объединенных территориальных общин, поселковых, сельских или городских советов.

Бесплатное питание для переселенцев

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о бесплатном питании для детей переселенцев в учебных заведениях.

Сюда входят дети из малообеспеченных семей, пострадавшие в результате военных действий или катастрофы в Чернобыле, а также внутренне перемещенные лица.