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Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Согласно распоряжению №1133/0/206-19 Минсоцполитики, в 2020 году предусмотрено 16 выходных.

В распоряжении указаны и дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников.

Выходные в 2020 году в Украине

  • 1 января – Новый год;
  • 7 января и 25 декабря – Рождество Христово;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 19 апреля — Пасха;
  • 1 мая – День труда;
  • 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
  • 7 июня — Троица;
  • 28 июня – День Конституции Украины;
  • 24 августа – День независимости Украины;
  • 14 октября – День защитника Украины.

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Рекомендуется сделать выходными

  • 9 марта, понедельник – так как 8 марта выпадает на воскресенье;
  • 20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье;
  • 11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу;
  • 8 июня, понедельник – потому как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье;
  • 29 июня, понедельник – так как 28 июня (День Конституции) выпадает на воскресенье.

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на час.

В следующем году также устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для:

  • работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) – 24 часа в неделю.
  • работников, занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю.

Поскольку распоряжение имеет рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимает работодатель самостоятельно, выдав приказ или иной распорядительный документ.

Свята 2020 року

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