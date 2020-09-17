Юрченко вручили подозрение — САП

Народному депутату Александру Юрченко прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении в совершении преступления.

17 сентября Юрченко был допрошен в качестве подозреваемого. Однако антикоррупционные органы будут просить суд принять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

По информации САП, Юрченко попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту.

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А также дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.

17 июня депутатская фракция политической партии Слуга народа исключила из своего состава народного депутата Александра Юрченко.

Его подозревают в том, что он благодаря своим полномочиям организовал коррупционную схему.

Иван Фищенко, который является помощником народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко, вышел из СИЗО. Он внес установленный судом залог в размере 1 млн 552 грн 16 сентября.