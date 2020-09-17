Александр Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Такую позицию высказали в Офисе президента.
В частности, в ведомстве отметили, что больше всего в поведении нардепа возмущает дерзость в общении — его, а вместе с ним и его помощника.
— Констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть — не место для “плюшек”, — заявили в ОП.
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Учитывая такую ситуацию, позиция Офиса президента свидетельствует о том, что никакого оправдания действиям нардепа быть не может.
— Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился, — добавили в ведомстве.
Подозрение Юрченко
Детективы НАБУ и прокуроры САП установили, что народный депутат Александр Юрченко благодаря своим полномочия организовал коррупционную схему.
В частности, летом 2020 года НАБУ получило информацию о том, что организована преступная группа, участники которой получают неправомерную выгоду за использование своих депутатских полномочий.
17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Александу Юрченко, после того, как Офис генпрокурора и САП изучили все материалы дела.