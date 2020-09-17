В четверг, 17 сентября 2020 года, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3615-1 О внесении изменений в статью 19 закона Украины О лекарственных средствах относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.

По словам одного из основных авторов закона, главы подкомитета по вопросам фармацевтики и фармацевтической деятельности ВРУ Сергея Кузьминых, закон будет содействовать развитию здоровой конкуренции на фармацевтическом рынке, что приведет к снижению цен на лекарства.

— Кроме того, на мой взгляд, закон будет содействовать уменьшению случаев самолечения среди населения, — сказал Кузьминых.

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Он напомнил, что благодаря закону в Украине будут созданы благоприятные условия для доступности лекарственных средств для тяжелобольных, маломобильных пациентов и людей пожилого возраста, а также больных людей в наиболее удаленных уголках Украины.

Кузьминых отметил также, что закон призван обеспечить защиту потребителей от небезопасных, неэффективных и некачественных препаратов, сделать лекарства более дешевыми за счет конкуренции, гармонизировать украинское законодательство с правовыми нормами ЕС.

Принятие документа, разрешающего онлайн-торговлю и почтовую доставку лекарств, приветствует и Елена Труш, СЕО компании РЕДБИЗ Лаборатория медицинского бизнеса, член Координационного совета Украинского Медицинского Экспертного Сообщества.

— Одобрение законопроекта №3615-1 — важный шаг на пути обеспечения доступности лекарств и средств медицинского назначения, что особенно актуально в период пандемии COVID-19. Кроме того, он даёт возможность работать всем операторам рынка в единых, понятных и прозрачных условиях, с максимальным соблюдением прав и интересов потребителей. Для служб почтовой доставки — это возможность послужить обществу и толчок к развитию нового, социально-важного направления. Для регуляторных структур — это вызов: это ответственность за создание и внедрение правил игры, а также эффективность систем контроля. Я рада, что государство и бизнес нашли точки соприкосновения, и каждый украинец в конечном итоге может выиграть от цивилизованного формата обеспечения качественными лекарствами и средства медицинского назначения, — говорит Елена Труш.

В первом чтении Верховная Рада Украины утвердила законопроект 14 июля 2020 года. За это время инициаторы провели публичное обсуждение документа с представителями фармацевтической отрасли, онлайн-торговли, почтовых операторов и курьерских служб, медицинских работников и волонтерских организаций. Подавляющее большинство поддержало законопроект, заявив о массе преимуществ нововведения для населения страны, тяжелобольных пациентов медицинских стационаров, бизнеса и государства.

Закон четко регулирует правоотношения в сфере дистанционной торговли безрецептурными препаратами. В частности, право продавать лекарства онлайн получат исключительно лицензированные аптеки, которые на договорных условиях смогут привлекать к адресной доставке лекарств третьих лиц – почтовых операторов и курьерские службы. Последних закон обязывает выполнять при транспортировке рекомендации производителя об условиях хранения медикаментов.

Вместе с тем, закон запрещает электронную розничную торговлю сильнодействующими, наркотикосодержащими лекарственными средствами и медикаментами, которые отпускаются больным по рецептам врачей.

Напомним, что режим дистанционной торговли и почтовой доставки медицинских препаратов, в качестве эксперимента, был введен постановлением Кабинета министров Украины в марте 2020 года на период действия в стране карантина в условиях пандемии COVID-19. Эксперимент себя оправдал, получив большое количество отзывов от граждан и представителей бизнеса.

В Украине сейчас разрабатывают четыре препарата, которые могут помочь в борьбе с Covid-19 и ускорить процесс лечения.