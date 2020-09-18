Государственная пограничная служба Украины задержала в Закарпатье группу паломников, которые незаконно хотели пересечь границу Украины.

Сотрудники Мукачевского пограничного отряда остановили автомобиль Mersedes, в котором находились семь хасидов-паломников.

По данным Госпогранслужбы, двое из них являются гражданами США и Израиля, другие не имели с собой документов, удостоверяющих личность.

Все они пытались пересечь границу с помощью двух граждан Украины из Венгрии.

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Всех хасидов задержали. Сейчас они находятся в подразделении полиции. Пограничники направили сообщение для внесения в ЕРГР по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК. Хасидам-паломникам грозит лишение свободы до девяти лет.

Кроме того, на Львовщине в пункте пропуска Краковец работники Госпогранслужбы разоблачили одного паломника, который представлял из себя украинца и хотел пересечь границу.

Во время проверки мужчина предоставил пограничникам паспорт гражданина Украины, чтобы незаконно въехать в страну.

Работники установили, что мужчина на самом деле является гражданином Австрии, а настоящий паспорт он прятал в обуви. 35-летнему иностранцу запретили въезд в Украину на 3 года.

Также Госпогранслужба отметила, что румынские пограничники сообщили о двух попытках незаконного пересечения границы. Всего за последние сутки они задержали 10 хасидов-паломников, которые пытались незаконно попасть в Украину.

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Также 18 сентября на пункте пропуска Новые Яриловичи пограничники фиксируют уменьшение хасидов-паломников.

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На украинско-белорусской границе с 14 сентября находилось большое количество иностранцев, которые хотели попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана. Рядом с украинской границей находилось около 1 тыс. человек и они не оставляли надежды попасть в страну.

По данным Госпогранслужбы, на данный момент там находится около 600 паломников-хасидов, которые также постепенно возвращаются на территорию Беларуси.

Кроме этого, председатель Черниговской областной организации Красного Креста Оксана Мудрая сообщила, что на украинском-белорусской границе в четырех хасидов обнаружили коронавирус.

По ее словам, хасиды отказались от госпитализации в белорусской больнице и находятся на пункте пропуска Новые Яриловичи.

Фото: Госпогранслужба